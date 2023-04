A equipa feminina do Barcelona garantiu esta quinta-feira a primeira vaga na final da competição, ao empatar com o Chelsea, em Camp Nou (1-1), já depois de ter vencido o primeiro jogo, em Stamford Bridge (1-0). A equipa catalã vai agora ficar à espera do resultado da outra meia-final, entre Arsenal e Wolfsburgo, marcada para 1 de maio, depois de um empate 2-2 no primeiro jogo.

Esta quinta-feira, o Barça entrou no jogo em vantagem e dominou praticamente toda a primeira parte, com mais posse de bola e mais remates do que a equipa londrina que, apesar de tudo, conseguiu levar a discussão da eliminatória para o segundo tempo, com o jogo totalmente em aberto.

O Barça acabou por chegar à vantagem, ao minuto 63, num lance desenhado por Mariona e Aitana e finalizado por Hansen. A equipa catalã colocava aqui um pé na final, mas o Cheslea voltou à luta, apenas três minutos depois, ao empatar o jogo, numa recarga de Reiten.

O jogo seguiu tenso até final, mas foi mesmo o Barça que acabou por festejar a qualificação para a final que vai jogar-se, a 3 de junho, em Eindhoven, nos Países Baixos.

Veja o resumo com os principais lances do jogo: