O Benfica está fora da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina depois de esta quarta-feira ter consentido uma derrota, no Seixal, diante do Hammarby (0-2), desperdiçando a vantagem que trazia de Estocolmo (1-2). A equipa de Filipa Patão esteve irreconhecível, praticamente não criou uma oportunidade de golo e foi severamente punida com as suecas a chegaram ao segundo golo ao minuto 95, perante uma inexplicável passividade das campeãs portuguesas.

O FILME DO JOGO

Com a bancada central do Centro de Treinos do Seixal praticamente cheia, com muitos suecos a assistir ao jogo, o Hammarby entrou no jogo a todo o gás, com um futebol direto e, sobretudo, pragmático, que lhe permitia chegar facilmente à área de Lena Pauels. Enquanto o Benfica jogou a meio da semana, para o campeonato, as suecas, já na ponta final da temporada, descansaram e apresentaram-se bem mais frescas para este segundo jogo.

Com um jogo assumidamente partido, as suecas colocavam bolas longas, procurando tirar proveito da impressionante capacidade física de Hasund, Blakstad e Tandberg que, com passadas largas, ganhavam facilmente velocidade. O Benfica, por seu lado, em vantagem na eliminatória, procurava refrear o ritmo que as adversárias procuravam impor, procurando sair a jogar, de pé para pé, quase sempre pelo corredor central.

A verdade é que o Hammarby estava mais forte e, tal como em Estocolmo, acabou por marcar primeiro, sensivelmente ao mesmo minuto que tinha marcado no jogo da primeira mão. Um passe longo de Vilde Hasul permitiu a Blakstad destacar-se sobre a esquerda e bater Pauels com um remate cruzado. A eliminatória ficava empatada ao minuto 16, com o Benfica a deixar escapar a curta vantagem que tinha trazido de Estocolmo.

O Benfica continuou a sentir muitas dificuldades em progredir no terreno, com as suecas a atacarem a detentora da bola com duas, três ou mesmo quatro jogadoras, para, depois, darem início a um novo ataque, com o tal futebol direto que colocava muitas dificuldades à defesa do Benfica. Até ao intervalo, a equipa de Filipa Patão não conseguiu melhor do que dois remates cruzados de Nycole Raysla, ao lado.

O intervalo chegou com um «sururu» em campo, com trocas de empurrões entre várias jogadoras, que a árbitra deste jogo resolveu, de forma diplomática, resolveu com um amarelo para cada lado.

Benfica sem remates à baliza, acaba punido ao cair do pano

O Benfica melhorou ligeiramente na segunda parte, conseguiu retirar profundidade ao jogo das suecas, mas continuou a sentir tremendas dificuldades para subir no terreno e visar a baliza de Tamminen.

Foi, portanto, uma segunda parte bem mais equilibrada, com muita luta, mas escassas oportunidades de golo. O Benfica ainda ameaçou o empate, num livre de Lund, que a guarda-redes do Hammarby tentou afastar com os punhos, mas a bola tomou o sentido contrário e passou muito perto do poste. A verdade é que, até este momento, a equipa de Filipa Patão não tinha um único remate enquadrado.

Com os minutos a correrem para o final, ainda com a eliminatória empatada, as duas equipas foram correndo cada vez menos riscos, atacando pela certa, mas com poucas unidades, dando total prioridade à defesa do resultado que apontava para um cada vez mais certo prolongamento.

Já em tempo de compensação, num lance que parecia inofensivo, Joramo foi progredindo no terreno, pela esquerda, face uma desesperante passividade do Benfica e cruzou para o primeiro poste onde surgiu Tandberg a encostar para o segundo golo das suecas. Jogava-se já o minuto 95 e o Benfica nem teve tempo para reagir.

A festa foi mesmo das suecas, e que festa. É a primeira vez que o Hammarby vai disputar a fase de grupos e as suecas quiseram registar esse momento para posteridade, com muitas fotografias no relvado do Seixal.

Ao Benfica resta agora recuperar, uma vez que, já na segunda-feira, há dérbi em Alvalade.