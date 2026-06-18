O Sporting vai defrontar as ucranianas do SeaSters na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões feminina, enquanto o estreante Torreense defrontará as italianas da Juventus, segundo ditou o sorteio realizado esta quinta-feira, em Nyon, na Suíça.

Ambas as equipas, segunda e terceira classificadas da última edição da Liga feminina, atrás do hexacampeão Benfica, estão inseridas em grupos do caminho de Liga, que junta os vice-campeões e os terceiros classificados dos principais campeonatos.

O Sporting, que na época passada não atingiu a fase de liga e foi relegado para a Taça Europa, e o Torreense, que faz a estreia absoluta em provas europeias, estão obrigados a vencer o respetivo minitorneio – disputado por quatro equipas, com duas meias-finais, final e jogo de terceiro lugar –, para garantirem presença na terceira pré-eliminatória.

Os minitorneios da segunda pré-eliminatória disputam-se entre 5 e 8 de agosto, garantindo aos vencedores um lugar na última fase de acesso, da qual sairão nove equipas para a fase de liga, será disputada em eliminatórias a duas mãos.

Além de Torreense e Juventus, o minitorneio dois integra as suecas do Hammarby e as albanesas do Apolonia, enquanto o agrupamento quatro junta Sporting, SeaSers, Young Boys (Suíça) e St. Polten (Áustia).

A fase de liga será disputada por 18 equipas, nove oriundas da qualificação (quatro pelo caminho dos campeões e cinco pelo caminho das ligas), e outras nove com entrada direta, entre as quais o Benfica, hexacampeão nacional.

O SeaSters terminou a última edição da Liga ucraniana no segundo lugar, apenas um ano depois de vencerem a segunda divisão, logo na época em que a equipa de Odessa ter sido fundada.

Em caso de êxito, as sportinguistas vão defrontar na terceira pré-eliminatória as vencedoras do embate entre St. Polten, dez vezes campeãs austríacas, e Young Boys, antigo FFC Berna, campeã da Suíça 12 vezes.

O Torreense, estreante absoluto nas competições europeias, vai encontrar as internacionais portuguesas Ana Capeta e Tatiana Pinto na poderosa Juventus.

O Torreense nada tem a perder frente à vecchia signora, criada em 2017 e desde então seis vezes campeã italiana, nomeadamente em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2025, além de quatro Taças de Itália e cinco Supertaças.

Na época transata, a Juventus foi terceira, superada pela campeã Roma e pelo Inter Milão, acabando assim na segunda ronda de qualificação.

Avançado na competição, o Torreense vai defrontar as vencedoras do embate entre as equipas do Hammarby, finalista da edição inaugural da Taça Europa e campeãs suecas em 1983 e 2023, e as albanesas do Apolonia Fier.