A UEFA nomeou esta segunda-feira Tiago Martins para ser o VAR da final da Liga dos Campeões feminina, que se realizará no Estádio José Alvalade, no dia 24 de maio, entre as equipas do Arsenal e o Barcelona.

O árbitro português integrará a equipa de arbitragem liderada pela árbitra croata Ivana Martincic.

Uma nomeação que deixou Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, «orgulhoso», mas não surpreendido. «O Tiago Martins é a uma verdadeira referência nacional e internacional ao nível da vídeoarbitragem, e por isso não me surpreende esta escolha da UEFA. Felicito-o a ele e à arbitragem portuguesa por mais este marco importante», destacou o dirigente no mesmo dia em que se soube que João Pinheiro será o quarto árbitro da final da Champions masculina.

Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, também endereçou uma mensagem de «parabéns» a Tiago Martins. «O Tiago Martins já nos habituou a marcar presença em eventos deste nível, mas nunca é demais destacar esta nomeação. A vídeoarbitragem tem sido uma prioridade da FPF desde o início do processo, e estamos cada vez mais empenhados em continuar na vanguarda da tecnologia no futebol. Um dos nossos objetivos é ter cada vez mais representantes portugueses na arbitragem, mas igualmente na vídeoarbitragem internacional», destacou o dirigente.