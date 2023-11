O Benfica recebeu e venceu o Rosengard, da Suécia, por 1-0, esta quarta-feira, somando a primeira vitória e os primeiros pontos na edição 2023/24 da Liga dos Campeões feminina.

No duelo da segunda jornada do grupo A, no Benfica Campus, Seixal, o jogo chegou ao intervalo com o 0-0 no marcador.

Na segunda parte, o Benfica chegou à vantagem aos 52 minutos, por Kika Nazareth, depois de uma receção de bola e rotação de Jéssica Silva na área, perante duas adversárias. A bola sobrou para Kika, que apareceu na direita da área e rematou rasteiro e colocado junto ao poste para o 1-0, batendo a guarda-redes Angel Mukasa.

O golo de Kika Nazareth:

Já em vantagem, o Benfica teve uma enorme ocasião para o 2-0 aos 68 minutos, por Marie Alidou, mas o remate, após um livre para a área, passou a centímetros do poste.

Num jogo com poucas claras ocasiões de golo, apesar de várias aproximações de parte a parte, o Benfica viu o Rosengard ter a melhor ocasião aos 84 minutos e em dose dupla: valeu aí a guarda-redes Lena Pauels, com duas defesas consecutivas, a evitar o 1-1 a Kadowaki e a Sprung.

O Benfica repetiu o resultado caseiro da última época ante as suecas e soma agora três pontos, no terceiro lugar. Igualou o Eintracht Frankfurt, segundo classificado com três pontos, depois da derrota por 3-1 ante o Barcelona, esta noite. As espanholas lideram com seis pontos e o Rosengard é quarto e último, ainda sem pontos.

No próximo domingo, o Benfica recebe o Sporting, para a 8.ª jornada da Liga feminina, às 14h30.

Na Champions, o Benfica volta à ação a 13 de dezembro, com a receção ao Eintracht, para a terceira jornada.