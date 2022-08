A equipa feminina do Benfica alcançou uma goleada história diante das kosovares do Hajvalia (9-0), nos Países Baixos, em jogo da da meia-final da fase preliminar de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Um verdadeiro festival de golos com as raparigas comandadas por Filipa Patão a chegarem ao intervalo a vencerem por 3-0 e a dispararem no marcador na etapa complementar depois da entrada de Jéssica Silva.

As campeãs de Portugal apresentavam-se para este jogo como favoritas e deixaram isso bem patente no relvado do Twente com um resultado bem expressivo. Aos quinze minutos já venciam por 2-0, com golos de Sílvia Rebelo (8m) e Marta Cintra (15m) que acabou por bisar mesmo em cima do intervalo.

A vantagem de três golos ao intervalo já colocava o Benfica com um pé na final, mas a entrada fulgurante no segundo tempo, depois das entradas de Lúcia Alves, Rute Costa e, sobretudo, de Jéssica Silva, proporcionou um verdadeiro festival de golos. Em apenas 25 minutos, o Benfica elevou a vantagem para 8-0, com Marta Cintra a chegar ao hat-trick e Jéssica Silva a «explodir» em campo com um golo e duas assistências.

Cada vez que a equipa do Benfica subia no relvado festejava um golo, com Ana Vitória, Andreia Norton, Cloé Lacasse e Lúcia Alves a também inscreverem os respetivos nomes na lista das marcadoras.

Ainda faltavam mais de vinte minutos para o final e o Benfica já vencia por 8-0, mas, com desportivismo, acabou por levantar o pé na etapa final. Afinal de contas, o objetivo já estava mais do que alcançado numa eliminatória disputada apenas num jogo.

Já em período de compensação, Lúcia Alves fixou o resultado final num histórico 9-0, a passe de Francisca Nazareth.

O Benfica fica, assim, a um passo da Ronda 2 desta fase preliminar de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e, tal como na época passada, pode voltar a encontrar as neerlandesas do Twente [defrontam esta tarde o Anenii Noi, da Macedónia] na final desta ronda 1 marcada já para o próximo domingo (17h00).

O Benfica alinhou com a seguinte formação: Katelin Talbert (Rute Costa, 46'), Valéria Cantuário (Jéssica Silva, 46'), Sílvia Rebelo, Carole Costa, Daniela Silva (Lúcia Alves, 46'), Andreia Faria, Pauleta, Ana Vitória, Andreia Norton (Maria Negrão, 68'), Marta Cintra e Cloé Lacasse.

A evolução do marcador:

Sílvia Rebelo, 8m

Marta Cintra, 15m

Marta Cintra, 43m

Jéssica Silva, 48m

Ana Vitória, 57m

Marta Cintra, 59m

Andreia Norton, 63m

Cloé Lacasse, 64m

Lúcia Alves, 90 (+1)m