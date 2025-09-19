Champions feminina
Há 1h e 12min
Champions feminina: sorteio coloca Kika Nazareth no caminho do Benfica
Águias vão ainda defrontar o Arsenal, campeão em título, bem como a Juventus, o PSG, o Twente e o Paris FC
GP
GP
A equipa feminina do Benfica ficou, esta sexta-feira, a conhecer os adversários da Fase de liga da Liga dos Campeões.
Em Nyon, na Suíça, o sorteio definiu que as encarnadas vão encontrar-se com o Arsenal (campeão em título), o Barcelona de Kika Nazareth, a Juventus, o PSG, o Twente e o Paris FC.
O Benfica soube ainda onde serão os jogos desta primeira fase. Vão defrontar as londrinas, o PSG e ainda a formação neerlandesa em casa. Já Barcelona, Juventus e Paris FC implicarão deslocações a Espanha, Itália e França, respetivamente.
A Fase de Liga da Champions feminina decorre entre 7 e 8 de outubro e 17 de dezembro de 2025.
