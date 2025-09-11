INCRÍVEL! A equipa feminina do Sporting estreou-se na nova temporada com uma espetacular reviravolta diante da Roma (2-1), em Itália, com dois golos marcados já em tempo de compensação que deixam caminho aberto para uma participação inédita na fase liga da Champions. As leoas de Micael Sequeira sofreram a bom sofrer ao longo dos 90 minutos, mas encontraram forças para uma incrível ponta final e acabaram a sorrir.

Ainda não está nada decidido, vamos apenas a meio da 3.ª pré-eliminatória, mas a verdade é que as leoas, depois de muito sofrimento, colocaram-se numa situação privilegiada para conseguir o ambicionado bilhete para a nova fase liga da Champions. Destaque para a entrada no jogo de Carolina Santiago que, depois de saltar do banco, marcou o golo do empate e fez a assistência para a vitória. O segundo e decisivo jogo está marcado para a próxima quinta-feira, para Rio Maior.

Confira o FILME DO JOGO

Um Sporting renovado, com sete contratações na pré-temporada, mas também desfalcado, com sete jogadoras entregues ao departamento médico, que entrou em campo com apenas três caras novas – a defesa norte-americana Ashley Barron e as espanholas Dani Arques e Carla Armengol – mas ainda à procura da melhor forma.

A verdade é que este foi o primeiro jogo oficial da temporada do Sporting, enquanto a Roma chegou a esta fase mais rotinada, depois de já ter ultrapassado duas pré-eliminatórias. Essa diferença de andamento foi notória desde o início do jogo, com as romanas a assumirem as despesas do jogo e a procurarem, desde logo, a profundidade.

As leoas até entraram bem no jogo, com uma forte consistência defensiva, com uma linha de cinco, mas com mais dificuldades em sair a jogar, perdendo muitas vezes a bola na fase de construção. Giada Greggi e a alemã Annalema Rieke assinaram os primeiros remates do jogo, mas Dani Arques também assustou as romanas, com um remate de longe que obrigou Lukásóva a aplicar-se.

No entanto, logo a seguir, numa transição rápida, a Roma conquistou um canto e na sequência do mesmo lance chegou ao golo, aos 24 minutos, com Ana Capeta a falhar um corte e a permitir à central Di Guglielmo atirar para o fundo das redes. Um golo que reforçou o forte o apoio que as italianas já vinham a ter das bancadas do Estádio Tre Fontana, o recinto que a Roma, normalmente, utiliza para os jogos de râguebi e que, esta noite, esteve muito bem composto.

As romanas ganharam motivação, enquanto as portuguesas perderam, por instantes, o norte. Com um jogo mais aberto, as leoas sentiram dificuldades em travar o ímpeto da equipa da casa, particularmente nos lances de bola parada, mas também nos cruzamentos das laterais. O Sporting até conseguiu períodos longos de posse de bola, mas sempre longe da área de Lukásóva e, até ao intervalo, não conseguiu contrariar o ascendente das italianas.

A Roma conseguiu transportar o bom momento para a segunda parte e voltou a encostar o Sporting à sua área, com uma pressão constante. A equipa italiana também promoveu cedo as primeiras alterações e conseguiu manter uma equipa fresca, numa altura em que as portuguesas pareciam estar a quebrar em termos físicos.

Um período muito difícil para o Sporting que esteve muito perto de consentir um segundo golo, com destaque para um lance da norueguesa Haavi que levou tudo à frente e rematou forte para defesa apertada de Catarina Potra, com a bola a ir ainda ao poste.

O resultado era, nesta altura, lisonjeiro, para a equipa de Alvalade que, apesar de tudo, ia resistindo e, contra todas as expetativas, começou a crescer na ponta final do jogo. A Roma recuou em toda a linha nos instantes finais do jogo, na mesma medida que as leoas começavam a assumir as despesas do jogo e, já em tempo de compensação, Beatriz Fonseca, com uma grande assistência, destacou carolina Santiago que, de costas para a baliza, rodopiou e atirou a contar.

Um golo aos 92 minutos que já era um excelente resultado para a equipa portuguesa, mas faltavam mais quatro e as leoas continuaram a carregar, diante de uma equipa italiana já completamente destroçada. Foi neste quadro que Carolina Santiago, outra vez ela, cruzou da direita para o remate de primeira de Telma Encarnação. Em dois tempos o Sporting virou o resultado, mesmo ao cair do pano, e acabou o jogo a festejar.