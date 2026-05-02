O Lyon apurou-se este sábado final da Liga dos Campeões feminina, ao vencer as inglesas do Arsenal por 3-1, anulando a desvantagem de 2-1 da primeira mão.

Em desvantagem na eliminatória, a equipa francesa entrou ao ataque e chegou ao golo aos 22 minutos, através de um penálti convertido por Renard. Ainda antes do intervalo, passou para a frente da eliminatória com o golo de Diani.

Na segunda metade, o Arsenal, campeão em título, ainda chegou a igualar a eliminatória, através de Alessia Russo, aos 76, mas a alemã Jule Brand, aos 86, estabeleceu o 3-1 final, fechando a eliminatória.

O Lyon fica agora à espera de Bayern Munique ou Barcelona, de Kika Nazareth, que se defrontam no domingo em Espanha, depois de terem empatado 1-1 na primeira mão, disputada na Alemanha.