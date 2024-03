O Paris Saint-Germain recebeu e atropelou, esta quinta-feira, o Hacken, por 3-0, em jogo referente à segunda mão dos quartos de final da Champions feminina e segue para as «meias» com um agregado final de 5-1.

Num jogo de um só sentido, o PSG marcou o primeiro aos 27m, depois de Chawinga finalizar um contra-ataque exímio. O segundo apareceu aos 70m, com Korbin Albert a marcar à ‘lei da bomba’, sem qualquer hipótese para a guarda-redes adversária. Quatro minutos depois, Katoto fechou o marcador e escreveu o nome na lista de marcadores, ao marcar de cabeça, após cruzamento de Karchaoui.

Com este resultado, as «meias» vão ter um encontro francês, com o PSG a defrontar o rival Lyon. No outro lado da eliminatória, o Barcelona, que eliminou esta quinta-feira o Brann, vai defrontar o Chelsea.