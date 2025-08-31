O Sporting vai medir forças com a Roma na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões feminina, a ronda decisiva para o acesso à inédita fase de liga da competição.

O sorteio que decorreu este domingo em Nyon, na Suíça, ditou que as vice-campeãs nacionais em 2024/25 jogam a primeira mão em Itália, a 11 de setembro, e recebem as romanas em Lisboa uma semana depois, no dia 18.

Esta será a quarta presença do Sporting nas fases de qualificação da Champions. Em 2017/18 e 2018/19, a equipa não conseguiu chegar à fase principal, cenário que voltou a repetir-se na última temporada frente ao Real Madrid, que derrotou as leoas por 2-1 em Lisboa e por 3-1 em Madrid.

A fase de liga da edição 2025/26 vai contar com 18 clubes, entre os quais o Benfica, que pela primeira vez garantiu apuramento direto.