Pela segunda vez na história, o Barcelona conquistou a Liga dos Campeões feminina após derrotar o Wolfsburgo por 3-2 na final disputada em Eindhoven, nos Países Baixos.



No Philips Stadion, as germânicas saíram para o intervalo a vencer por 2-0, com golos da polaca Ewa Pajor (3m) e de Alexandra Popp (37). Porém, na segunda tempo, as catalãs conseguiram uma recuperação impressionante: Patri bisou (48m e 50m) e um tento da sueca Fridolina Rolfö (70m).



Depois da final perdida na época passada, o Barcelona arrecadou a segunda Champions feminina, juntando-a à de 2020.