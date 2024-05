As equipas de futsal do Benfica e do Sporting vão defrontar-se no próximo domingo, pelas 14h00, em Erevan, na Arménia, na luta pelo terceiro lugar da Liga dos Campeões, depois de terem sido afastadas esta sexta-feira do jogo do título, respetivamente, pelo Palma, detentor do troféu, e Barcelona.

Ainda não foi desta que houve uma final inédita cem por cento portuguesa na Champions de futsal, apesar da boa réplica dos dois rivais de Lisboa frente aos espanhóis.

O Benfica, que já não joga uma final desde 2010, ano em que conquistou o título, voltou a ser afastado pelo Palma, tal como na época passada, no desempate por penáltis (3-4), depois de um empate 4-4 no final do prolongamento.

O Sporting, por seu lado, procurava a sétima final e o terceiro título, mas não conseguiu ultrapassar o Barcelona (4-5), a segunda equipa com mais títulos (4) a seguir ao Inter Movistar (5).

Assim, no próximo domingo, vamos ter dérbi em Erevan, pelas 14h00, três horas antes de Palma e Barcelona discutirem o título de campeões da Europa.