Os espanhóis do Palma, bicampeões da Europa, venceram o Sporting, esta sexta-feira, em Le Mans, por 3-0 e estão de volta à final da Champions Futsal League, com possibilidades de fazer história, uma vez que nunca ninguém conseguiu três títulos consecutivos. Na reedição da final de 2022/23, a equipa de Maiorca voltou a ser mais feliz e deixou o campeão português em branco.

O FILME DO JOGO

Num pavilhão que fica integrado dento do circuito de Le Mans, onde decorrem as mediáticas 24 horas de Le Mans, as duas equipas entraram no jogo a alta velocidade, procurando um golo madrugador que abrisse caminho para a ambicionada final. Neste capítulo entraram melhor os leões, com Alex Merlim, no corredor central, a deixar as mãos de Luan Muller.

No entanto, o bicampeão Palma, com experiência nestas andanças, conseguiu travar o ímpeto inicial da equipa de Nuno Dias com recurso a faltas, acumulando três, nos primeiros instantes, acabando por equilibrar a contenda em todos os domínios, até na intensidade que os leões procuravam impor.

O equilíbrio foi a nota dominante até ao intervalo, com o Sporting a chegar ao intervalo «tapado» no número de faltas, mas sem proporcionar um livre ao adversário que também acabou a primeira parte com quatro faltas.

O Palma chegou a acertar uma bola no poste da baliza de Bernardo Paçó, numa reposição lateral, mas a bola não tocou em ninguém, pelo que um eventual golo não seria validado, mas num balanço geral, os leões chegaram ao intervalo com um total de 21 remates, contra onze dos espanhóis.

A segunda parte começou nos mesmos moldes, desta vez, com um ligeiro ascendente do Palma, mas com o Sporting a responder na mesma moeda. Taynan teve uma oportunidade soberana para abrir o marcador, mas Bernardo Paçó também teve de aplicar-se para evitar um golo de Gordillo.

O jogo seguiu equilibrado até que, aos 12 minutos da segunda parte, um erro tremendo de Tomás Paçó permitiu a Gordillo abrir o marcador quase sem querer. O jogador do Sporting procurou sair a jogar, mas acabou por rematar contra o adversário, com a bola a entrar na baliza de Bernardo.

Um lance fortuito que acabou por ser determinante. Nos momentos que se seguiram, os leões perderam o equilíbrio e o Palma esteve muito perto de voltar a marcar, com destaque para um remate de Ernesto ao poste.

Com os minutos a correrem para o final, o Sporting aumentou a pressão, à procura do empate, passando a jogar com Alex Merlim como guarda-redes adiantado, mas o Palma acabou por sentenciar o jogo. Os leões ainda criaram algumas oportunidades para empatar o jogo, mas Rivillos, a dois minutos do final, atirou para as redes vazias e fez o 2-0. A equipa de Nuno Dias nunca baixou os braços, mas ainda consentiu um terceiro golo, desta vez marcado pelo guarda-redes Luan Mueller, atirando também para a baliza vazia do Sporting.

O Palma vai, assim, pelo terceiro ano consecutivo, discutir o título, desta vez com os cazaques do Kayrat, no próximo domingo, enquanto, no mesmo dia, o Sporting vai jogar para o terceiro lugar com os espanhóis do Jimbee Cartagena.