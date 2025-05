O FC Porto qualificou-se este sábado para a final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao bater o Benfica, no prolongamento, por 3-2, no primeiro jogo da Final Four realizado no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. Desilusão para a equipa de Edu Castro, que depois de cair na Taça de Portugal diante do Sporting, cai agora também na Champions, uma competição que proporciona uma vaga para o Mundial de Clubes. A equipa de Ricardo Ares, por seu lado, pode atacar o «tetra» europeu já este domingo.

Duas equipas que chegaram a esta fase da prova em fases bem distintas da temporada: o Benfica em alta, apesar do desaire diante do Sporting, na Taça de Portugal, o FC Porto em baixa, numa época aquém das expetativas. Mas clássico é clássico e o passado, nestas situações, não conta muito, prova disso é que foi mesmo a equipa do Dragão a entrar melhor no jogo, com uma boa posse de bola, uma boa rotação e com a criação das primeiras oportunidades do jogo.

O Benfica susteve a entrada forte do adversário com a ajuda de um inspirado Pedro Henriques na baliza, com destaque para as espetaculares defesas aos remates de Edu Lamas e Rafa Costa. Um jogo que começou com forte intensidade no ringue e grande entusiasmo nas bancadas, com mais de três mil adeptos nas bancadas de Matosinhos.

Apesar da forte intensidade no arranque do jogo, os primeiros dez minutos voaram céleres, sem golos, mas com o Benfica a crescer e a chegar ao golo, aos 14 minutos, numa transição rápida, com Roberto di Benedetto a destacar-se e, sob pressão do irmão Carlo, a colocar a bola na baliza de Malián.

Logo a seguir, o internacional francês esteve muito perto de bisar, mas foi o FC Porto que chegou ao empate, com um remate de Ezequiel Mena, num lance em que o Benfica ficou a queixar-se de uma alegada falta de Edu Lamas sobre Zé Miranda. O lance foi analisado pela vídeoarbitragem, uma novidade nesta fase da competição, que acabou por validar o empate.

Se Pedro Henrique teve em destaque no início a primeira parte, na segunda foi a vez de Malián também brilhar na baliza, com defesas a remates perigosos de Zé Miranda e Nil Roca. No entanto, apesar da boa entrada dos encarnados, foi o FC Porto que virou mesmo o resultado, com Rafa Costa, com um remate cruzado, a fazer o 2-1 para a equipa de Ricardo Ares aos oito minutos da segunda parte.

Um golo que despertou os adeptos do FC Porto nas bancadas, entre eles, estava também o presidente André Villas-Boas, num grande ambiente em Matosinhos. O Benfica procurou, depois, um jogo mais coletivo, à procura do empate, num período em que Malián voltou a ser protagonista. O Benfica chegou mesmo a beneficiar uma grande penalidade, na sequência de uma falta de Edu Lamas sobre Zé Miranda, mas João Rodrigues, com um remate direto, atirou ao lado.

Os adeptos do FC Porto voltaram a festejar como se fosse um golo, mas logo a seguir o Benfica chegou mesmo ao empate, num remate de meia-distância de Zé Miranda, num lance em que Malián, com muitas pernas pela frente, nem viu a bola partir. A festa era agora vermelha nas bancadas.

As equipas voltaram a equilibrar em todos os parâmetros, incluindo nas faltas, com sete para cada lado e o tempo regulamentar chegou ao fim com um sólido 2-2.

Nos cinco minutos adicionais, os guarda-redes voltaram a estar em destaque, particularmente Pedro Henriques que defendeu um penálti, a dois tempos, marcado por Carlo do Benedetto, na sequência e uma falta de Nil Roca que viu cartão azul. Em vantagem numérica, o FC Porto continuou a ameaçar o 3-2, com o guarda-redes do Benfica sempre em destaque entre os postes.

Logo a abrir o segunda parte do prolongamento, o FC Porto chegou ao 3-2, numa transição rápida de Carlo di Benedetto que, desta vez, pedro Henriques não conseguiu travar. O Benfica ainda prescindiu do guarda-redes para atacar de cinco para quatro, mas o FC Porto defendeu a magra vantagem nos dois minutos que faltavam para o final.

O FC Porto garante, assim, a primeira vaga na final e, agora, vai aguardar pelo desfecho do duelo entre o Óquei de Barcelos e os espanhóis do Noia marcado para as 15h30.

Recordamos que o vencedor desta competição garante uma das vagas no Mundial de Clubes que vai contar com oito equipas, uma delas o Sporting, campeão da Europa em título.

