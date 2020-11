O sorteio desta sexta-feira ditou que o Benfica vai defrontar o Anderlecht na segunda eliminatória da Liga dos Campeões feminina.

Em estreia absoluta na prova, as águias venceram no reduto do PAOK, por 3-1, na primeira ronda de qualificação. Ana Vitória, Cloé e Catarina Amado foram as autoras dos golos da turma da Luz.

O encontro diante do Anderlecht está agendado para 18 ou 19 de novembro e joga-se em solo belga. Numa eliminatória em jogo único, a equipa vencedora garante o acesso direto aos 16 avos de final da competição.