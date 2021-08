Jorge Jesus faz apenas uma mudança no onze do Benfica em relação ao triunfo em Moscovo. No reencontro com o Spartak de Moscovo, para a segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions League, o treinador coloca Rafa ao lado de Gonçalo Ramos na frente de ataque, no lugar do lesionado Seferovic.



Pode acompanhar o Benfica-Spartak AO VIVO no Maisfutebol, a partir das 20h00.



EIS OS ONZES:



BENFICA: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e Grimaldo; Pizzi, Gonçalo Ramos e Rafa.

Suplentes: Helton Leite, Gilberto, Everto, Waldschmidt, Meïté, Yaremchuk, Gil Dias, Taarabt, Florentino, Gedson Fernandes, Morato e Vinícius.



SPARTAK : Maksimenko, Rassakazov, Dzhiklya, Gigot e Ayrton; Umyarov, Zobnin e Lomovistki; Bakaev, Ponce e Jordan Larsson.

Suplentes: Akmurzin, Rebrov, Hendrix, Sobolev, Ignatov, Kutepov, Alex Král, Eschenko, Gaponov, Litvinov, Mirzov.