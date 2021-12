O sorteio dos oitavos de final da Champions vai ser repetido, confirmou a UEFA.

Isto porque houve um problema nesta manhã, quando o Manchester United começou por ser colocado no pote do Villarreal. Os red devils saíram mesmo aos espanhóis, o que não podia acontecer.

Ato contínuo, o Liverpool foi colocado no pote do Atlético Madrid, o que também não podia suceder. Nessa medida, a bola do Manchester United também não foi colocada no pote para poder sair ao Atlético de Madrid.

Desse modo, a UEFA anulou o sorteio desta manhã e repete-o às 14 horas.

O Benfica tinha calhado em sorte com o Real Madrid e o Sporting com a Juventus.