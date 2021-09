O Villarreal, vencedor da última edição da Liga Europa, estreou-se nesta edição da Liga dos Campeões com um empate emocionante na receção à Atalanta, na 1.ª jornada do Grupo F (2-2).



A equipa italiana esteve na frente do marcador, graças a um golo de Remo Freuler ao sexto minuto de jogo.



O Submarino Amarelo respondeu à desvantagem, empatou ainda na primeira parte por Manuel Trigueros (39m) e completou a reviravolta já na etapa complementar, por intermédio de Arnaut Danjuma (73m).



A Atalanta ainda tinha uma palavra a dizer no jogo e resgatou um ponto graças a um golo de Robin Gosens ao minuto 83.



No outro jogo do Grupo F, recorde-se, o Young Boys venceu o Manchester United por 2-1.