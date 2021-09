O FC Porto foi goleado em casa pelo Liverpool (1-5), na segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.



Mohamed Salah (18m e 60m) e Roberto Firmino (77m e 81m) bisaram no encontro e Sadio Mané marcou o outro golo da equipa inglesa, aproveitando falhas defensivas dos dragões.



O melhor que a equipa de Sérgio Conceição conseguiu fazer, no jogo 200 na competição, foi chegar ao tento de honra, por intermédio de Mehdi Tarem (75m).