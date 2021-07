O Legia Varsóvia venceu o Bodo/Glimt por 2-0, na segunda mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e segue em frente na competição. No primeiro jogo, na Noruega, a equipa polaca também tinha garantido um triunfo (3-2).



Com André Martins no onze, o Legia colocou-se em vantagem com um golo de Luquinhas, brasileiro que já passou por Portugal (Vilafranquense, Benfica B e Aves). Rafael Lopes entrou ao minuto 72 e Tomas Pekhart fixou o resultado final ao cair do pano. Josué não saiu do banco.



José Embaló foi titular e contribuiu para a vitória do Alashkert FC, da Arménia, sobre o Connah's Quay do País de Gales (1-0), após um empate no primeiro jogo (2-2).