O FC Porto empatou com o Atlético de Madrid (0-0) na 1.ª jornada do Grupo B da Champions League, em encontro realizado no Wanda Metropolitano, na capital espanhola.

Os dragões conseguiram equilibrar o jogo perante os campeões espanhóis e chegaram a festejar um golo de Taremi (81m), que viria a ser anulado por mão na bola do avançado iraniano.

Do outro lado, Diogo Costa brilhou com grandes intervenções a remates de Luis Suárez (6m) e Ángel Correa (68m).

Na 2.ª jornada do Grupo B, a 28 de setembro, o FC Porto recebe o Liverpool, equipa que venceu esta quarta-feira o AC Milan (3-2), em Inglaterra.