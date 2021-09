Em comum, os títulos nacionais na Ucrânia, Espanha e Países Baixos na última época. Em 2021/2022, ditou o sorteio e os calendários que Dínamo Kiev, Atlético de Madrid e Ajax fossem, respetivamente, os primeiros adversários de Benfica, FC Porto e Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões.

A entrada nesta fase da liga dos milhões para defrontar as equipas lusas acontece depois dos primeiros jogos oficiais de Dínamo, Atlético e Ajax nos seus países, com um fator em comum com águias, dragões e leões: nos respetivos campeonatos, ainda ninguém conheceu o sabor da derrota esta temporada.

Contudo, o Ajax, que visita Alvalade na quarta-feira, já sofreu uma copiosa derrota na decisão da Supertaça holandesa: 4-0 ante o PSV Eindhoven. Daí para cá, respondeu com três vitórias e um empate na liga, para um total de dez pontos que lhe valem o segundo lugar. O mesmo registo tem o Atlético de Madrid no campeonato espanhol, estando no topo em igualdade pontual com Real Madrid e Valência. Já o Dínamo Kiev é líder isolado na Ucrânia, fruto de seis vitórias e um empate nos sete jogos oficiais já disputados em 2021/2022.

Dos resultados aos melhores marcadores de cada equipa, o Maisfutebol apresenta-lhe o que os primeiros rivais dos portugueses na fase de grupos da Champions já fizeram nesta época.

DÍNAMO KIEV (adversário do Benfica):

Liga Ucraniana:

Dínamo Kiev-Minaj (2-0)

Dínamo Kiev-Veres (4-0)

Zorya-Dínamo Kiev (1-2)

Inhulets-Dínamo Kiev (1-1)

Dínamo Kiev-Desna (4-0)

Dínamo Kiev-Kolos Kovalivka (7-0)

Metalist 1925-Dínamo Kiev (0-2)

TOTAL: 6 vitórias, 1 empate, 19 pontos, 22 golos marcados e dois sofridos.

CLASSIFICAÇÃO: 1.º, com mais três pontos que o Shakhtar Donetsk.

MELHOR MARCADOR: Vitaliy Buyalskyy e Viktor Tsygankov (5 golos cada)

ATLÉTICO MADRID (adversário do FC Porto):

Liga Espanhola:

Celta de Vigo-Atlético (1-2)

Atlético-Elche (1-0)

Atlético-Villarreal (2-2)

Espanhol-Atlético (1-2)

TOTAL: 3 vitórias, 1 empate, 10 pontos, sete golos marcados e quatro sofridos.

CLASSIFICAÇÃO: 3.º lugar, em igualdade com Real Madrid (1.º) e Valência (2.º).

MELHOR MARCADOR: Ángel Correa (3 golos).

AJAX (adversário do Sporting):

Supertaça Holandesa:

Ajax-PSV Eindhoven (0-4)

Liga Holandesa:

Ajax-NEC Nijmegen (5-0)

Twente-Ajax (1-1)

Ajax-Vitesse (5-0)

Zwolle-Ajax (0-2)

TOTAL: 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 pontos na liga, 13 golos marcados e cinco sofridos (quatro deles na Supertaça).

CLASSIFICAÇÃO: 2.º lugar, a dois pontos do líder PSV.

MELHOR MARCADOR: Sébastien Haller (4 golos).