Julian Weigl deu uma entrevista à revista alemã Kicker, em que falou sobre o jogo com o Bayern Munique desta quarta-feira, para a Liga dos Campeões.

O médio internacional alemão disse que a formação bávara não vai ter facilidades na Luz. «Têm de estar sempre com as antenas no ar contra nós. O ambiente do estádio vai ser desfavorável para eles e vai dar um empurrão extra à nossa equipa. O Benfica vai exigir tudo do Bayern.»

«É relativamente difícil marcar golos contra nós, temos uma defesa muito boa», apontou Weigl, frisando: «Além disso, somos a equipa com mais golos marcados na liga portuguesa. Não somos uma equipa fácil de prever, conseguimos mudar rapidamente.»

Weigl diz que o Benfica «vai dar muita luta» ao Bayern Munique e tem «grandes possibilidades» de sair vencedor. O jogador encarnado deu um exemplo: «Viram recentemente frente ao Barcelona.»

Questionado sobre um possível regresso à seleção, o jogador de 26 anos afirmou. «Sei que a concorrência é difícil, mas tenho confiança». Embora admita que não teve ainda nenhum contacto com Hansi Flick.