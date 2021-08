Portugal vai ter três equipas na fase de grupos da Champions League pela sétima vez, face ao apuramento do Benfica, que irá acompanhar Sporting e FC Porto. No total, só pela presença na prova, os três clubes lusos já garantiram uma verba superior a 100 milhões de euros (103,767 milhões).

Refira-se a este propósito que a UEFA reviu em alta os valores da entrada direta na competição (15,64 milhões) e das parcelas (1,137 milhões).



Champions: os possíveis adversários de Benfica, Sporting e FC Porto

Dos três clubes portugueses, o FC Porto tem a maior fatia, com 39,517 milhões de euros, face à 12.ª posição no Ranking UEFA a dez anos, beneficiando com a ausência do Arsenal.

Porém, face ao apuramento do Benfica, o Martek Pool de dragões e do Sporting vai ser menor, já que é dividido entre os emblemas do mesmo país, tendo em conta as posições nos respetivos campeonatos. Assim, o Sporting terá direito a 45%, o FC Porto a 35% e o Benfica a 20%.

De resto, o Sporting também podia ganhar mais 1,137 milhões de euros se o Benfica não garantisse a presença na fase de grupos, já que subiria uma posição no ranking. Por esse mesmo motivo, os leões ainda torcem contra o Shakthar e o Salzburgo, que entram em campo esta quarta-feira.

De qualquer forma, o campeão nacional já garantiu 27,01 milhões de euros pela entrada direta na Champions League,

O Benfica, que ocupa uma posição superior no Ranking UEFA a dez anos, superou o PSV Eindhoven no play-off decisivo e arrecada 37,24 milhões de euros pela mera presença na competição.