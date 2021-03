Erling Haaland foi eleito jogador da semana da Champions League.

O jogador do Borussia Dortmund, que marcou dois golos frente ao Sevilha, concorria com Sérgio Oliveira, herói do apuramento portista em Turim com dois golos também, Fabinho e Keylor Navas.

O médio brasileiro foi o destaque da vitória do Liverpool frente ao Leipzig, ao passo que Navas foi MVP no empate do Paris Saint-Germain na receção ao Barcelona.