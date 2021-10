O FC Porto voltou este sábado ao trabalho após a goleada desta sexta-feira frente ao Sintrense (0-5), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Na preparação para o jogo de terça-feira com o Milan, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição já contou com Mehdi Taremi e Jesús Corona, que estiveram ao serviço das seleções do Irão e México, respetivamente.

Os colombianos Matheus Uribe e Luis Díaz estão ainda em trânsito.

Mbemba, que fez apenas treino condicionado, é o único nome presente no boletim clínico azul e branco.

Os dragões voltam a treinar este domingo, pelas 16h30, no Olival.