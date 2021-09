O Chelsea, campeão europeu em título, sentiu dificuldades para vencer o Zenit S. Petesburgo na 1.ª jornada do Grupo H da Champions League. Lukaku marcou o único golo do encontro ao minuto 69.



Romelo Lukaku regressou ao Chelsea para se assumir como abono de família da equipa londrina e não perdeu tempo. O avançado marcou quatro dos sete golos da equipa até ao momento.



Esta terça-feira, o internacional belga correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Cesar Azpilicueta, quebrando a resistência da formação russa.



No outro jogo do Grupo H, a Juventus garantiu o primeiro triunfo da temporada, após um empate e duas derrotas na Serie A de Itália.



Na Suécia, perante o Malmo, a Vecchia Signora apresentou-se com Morata e Dybala num ataque que ainda sente saudades de Cristiano Ronaldo.



Seria, porém, um defesa a inaugurar o marcador. Alex Sandro (23m) colocou a Juventus em vantagem ao minuto 23, Paulo Dybala ampliou a vantagem na cobrança de uma grande penalidade (45m) e Alvaro Morata, logo depois, fixou o resultado final.