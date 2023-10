David Alaba vai falhar o jogo com o Nápoles, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campões, esta terça-feira. É um jogo do grupo C - o mesmo do Sporting de Braga, que visita o Union Berlim, na Alemanha. O defesa austríaco está lesionado e não foi convocado por Carlo Ancelotti.

O técnico do Real Madrid ainda tinha esperança que Alaba recuperasse a tempo de viajar para Itália, depois de ter saído lesionado do jogo com o Las Palmas, na quarta-feira. No entanto, tal não veio a ser possível.

Para colmatar a falta de defesas centrais, Ancelotti voltou a chamar Álvaro Carrillo, da equipa B, que já esteve no banco em Girona, este sábado, sem, no entanto, ter entrado em campo.

Carrillo, de 21 anos, pode até não ser utilizado em Nápoles, mas a integração na equipa pode ser importante tendo em conta a próxima jornada da liga espanhola. Frente ao Osasuna, no próximo sábado, Ancelotti só deverá poder contar com Antonio Rüdiger para o eixo da defesa (dos habituais titulares) já que, para além da dúvida de Alaba, Nacho deve estar suspenso, depois de ser expulso frente ao Granada.

Eis os convocados do Real Madrid para a viagem a Nápoles:

Guarda-redes: Lunin, Kepa e Cañizares.

Defesas: Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy e Carrillo.

Médios: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni e Ceballos.

Avançados: Vinicius, Rodrygo, Joselu e Brahim.