O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reconheceu mudanças na equipa do Atlético de Madrid esta época, nomeadamente nos sistemas utilizados pelo treinador Diego Simeone e nas nuances associadas. Os dragões deslocam-se a Madrid para jogar, na quarta-feira (20h00), ante o campeão espanhol, na primeira jornada da Liga dos Campeões.

«O Atlético, este ano, tem mudado um bocadinho, tem maioritariamente jogado em 3x5x2, mas apanhamos o Atlético em que ficamos sem perceber como vai ser, porque no último jogo, com o Espanhol, jogaram em 3x4x3 e depois mudaram para 4x3x3. Eu sei que o Simeone gosta e maioritariamente jogou em 4x4x2 este tempo todo: estamos aqui já a falar de vários sistemas, mas independentemente do sistema, há qualidade em todos os setores», começou por dizer.

«Há uma construção normalmente a três, há sempre dois homens a dar largura à equipa e profundidade sobre as laterais e homens na frente com uma dinâmica interessante nos movimentos em apoio e nas costas. Nós estamos preparados para esses diferentes cenários, percebendo quais são os pontos fortes da equipa, dependendo também dos jogadores que vão iniciar. Se jogarem Suárez e Griezmann na frente, é diferente de jogar Suárez, Griezmann e Correa, por exemplo. Se jogar o Llorente é diferente do Trippier. Estas características individuais dos jogadores vão ditar», continuou.

«Nós temos como base trabalhado algo no nosso sistema, com essas variantes que possa haver por parte do adversário e, com bola, também aproveitar algumas das coisas que podemos aproveitar. Mesmo jogando em 3x5x2, mudando uma ou outra peça já faz coisas diferentes. O Lemar, jogando a médio interior, é diferente de um Koke. E o Koke pode jogar mais numa posição de médio defensivo e já dá dinâmicas diferentes. Nas laterais a mesma coisa, Lodi ou Carrasco», referiu, ainda.