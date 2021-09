O central do FC Porto, Pepe, sublinhou esta terça-feira que a «receita» para travar os avançados do Atlético de Madrid, nomeadamente Luis Suárez e Antoine Griezmann, passa pelo «trabalho» que os azuis e brancos desempenham a cada momento. Os dragões jogam na quarta-feira na capital espanhola, para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«A receita é trabalho, simples. Trabalhar e ter prazer naquilo que se faz. Em relação ao João, não falámos, até porque quando estamos na seleção estamos a representar a seleção, não o clube. Amanhã podemos encontrar-nos, mas ele de certeza que vai tentar o melhor para a sua equipa, como eu o melhor para a nossa», referiu Pepe, na conferência de imprensa de antevisão.

Pepe, que defrontou várias vezes Suárez e Griezmann, volta a Madrid, onde jogou pelo Real durante dez épocas, entre 2007 e 2017. Curiosamente, nunca perdeu em casa do Atlético, sempre que teve minutos em campo.

«Não sabia dessa estatística, mas sinto-me feliz por voltar a Espanha, onde passei dez anos muito bons, onde nasceram as minhas filhas. Tenho um carinho imenso pelas pessoas e pelo povo espanhol, é sempre especial defrontar uma equipa espanhola, vou defender o meu clube da melhor maneira possível», disse.

Por outro lado, Pepe diz que só se vai perceber se foi um bom resultado em Madrid, seja a vitória ou o empate em caso de pontuar, à entrada para a sexta e última jornada.

«Só vamos saber se o empate será bom quando estivemos no último jogo da fase de grupos, mas vamos com essa ambição de querer ganhar, trabalhamos para isso, sabemos que é um grupo difícil e quando é assim, todos os pontos vão contar para somar no final», expressou.

O Atlético-FC Porto joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.