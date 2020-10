VÍDEO: todos os resumos da Liga dos Campeões

Ficou concluída esta noite a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com destaque para a derrota do FC Porto em Manchester, frente ao City, por 3-1.

Mas houve mais: Eder marcou no empate no Lokomotiv de Moscovo frente ao Salzburgo, o Atlético de Madrid de Félix foi goleado em Munique pelo Bayern, e Diogo Jota estreou-se pelo Liverpool na Champions, com uma vitória por 1-0 com o Ajax.

A grande surpresa do dia aconteceu em Madrid, onde o Shakhtar, de Luís Castro, bateu o Real por 1-0. No duelo entre o Olympiakos de Pedro Martins e o Marselha de Villas-Boas, sorriram os gregos, com um golo do ex-Sp. Braga e Rio Ave Hassan.