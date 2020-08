O Lyon venceu esta noite o Paris Saint-Germain, por 1-0, e apurou-se para a final da Liga dos Campeões de futebol feminino, a quinta consecutiva.

Em Bilbao, as tetracampeãs da prova venceram as compatriotas do PSG graças a um golo da capitã Wendie Renard, aos 67 minutos.

Refira-se que a internacional portuguesa Jéssica Silva não foi opção para o Olympique.

Na final, o Lyon vai defrontar o Wolfsburgo, numa partida agendada para domingo.