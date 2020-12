Terminou esta quarta-feira a quinta jornada da Liga dos Campeões, numa noite de grandes emoções.

Cristiano Ronaldo, por exemplo, chegou ao golo 750 na carreira na vitória da Juventus na receção ao Dínamo Kiev; em Old Trafford, o PSG de Danilo superiorizou-se ao Manchester United de Bruno Fernandes, com Neymar a brilhar mais do que toda a gente.

Em Dortmund, Raphael Guerreiro ajudou a carimbar o apuramento do Borussia para os oitavos de final da Prova Milionária, ao marcar no empate com a Lazio (1-1). Já na Hungria, Trincão foi titular no triunfo do Barcelona ante o Ferencváros.