Ao garantir o segundo lugar da Liga com a vitória em Vila do Conde, o FC Porto confirmou a 25.ª presença na Liga dos Campeões.

Se tivermos em conta o ciclo iniciado com a reconfiguração da principal competição europeia de clubes, em 1992, os dragões estão entre os clubes com mais presenças: estão em igualdade com o Bayern de Munique, também já confirmado como campeão alemão. Apenas Real Madrid e Barcelona têm mais: já garantiram a 26.ª presença, embora ainda não saibam qual será a classificação final na Liga espanhola.

O Manchester United já garantiu também a 24.ª presença, e o nome seguinte na lista é a Juventus, para já com 21 presenças, já que a equipa de Cristiano Ronaldo ainda não garantiu o apuramento para a Liga dos Campeões.

Se tivermos em conta o registo total, desde 1955, que junta Taça dos Campeões Europeus e Liga dos Campeões, aí o FC Porto garantiu a 36.ª participação.

Nesse capítulo ainda está atrás do Benfica, que tem 40 presenças, mas 15 das quais na era atual, embora tenha ainda a possibilidade de entrar na edição 2021/22 através das pré-eliminatórias.

O Sporting, campeão nacional, vai participar na «Champions» pela nona vez, para um total de 22 participações na principal prova europeia de clubes.

O recordista é o Real Madrid, com 52 campanhas.