Sporting e Ajax entram em campo esta quarta-feira em Alvalade (20h00), naquele é que tido por muitos como o grupo mais equilibrado da Liga dos Campeões, que conta ainda com Dortmund e Besiktas. O brasileiro Antony, entretanto, prefere optar pela expressão «entre os mais difíceis» da competição.



«Não só o nosso grupo, há outros grupos equilibrados. Creio que o nosso está entre os mais difíceis, com certeza. Não tem favorito. Todos os jogos serão complicados. O Ajax é um clube grande e vai brigar pelo apuramento», afirmou o jovem avançado do emblema dos Países Baixos, em entrevista ao Maisfutebol.



«O Sporting é outro grande clube, tem uma equipa muito bem treinada. É preciso ser respeitado. Vai ser uma partida muito importante, uma estreia difícil para os dois lados», completou.



Antes de transferir-se do São Para para o Ajax, no início de 2020, Antony chegou a ser negociado com o Sporting, num acordo em parceria com o Manchester City. O nosso jornal sabe que os leões comprariam o jogador, que depois seria repassado - com valor pré-fixado - para os citizens, dentro de duas temporadas.



«Recebi, sim, sondagem do Sporting. Fiquei feliz pelo reconhecimento. Agora, pouco tempo depois, vai ser um prazer e uma honra defrontá-lo. Estou ansioso. Vou dar o meu melhor para ajudar o Ajax», destacou.



Aos 21 anos, Antony é hoje um dos principais jogadores do Ajax. Avaliado entre 30 e 35 milhões de euros, a promessa brasileira está há meses na mira do Bayern de Munique.