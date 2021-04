As imagens de um dos árbitros assistentes do jogo da Liga dos Campeões entre o Manchester City e o Borussia Dortmund a pedir um autógrafo a Haaland correram mundo.

Uma das câmaras televisivas estrategicamente colocadas no túnel de acesso ao relvado do Estádio Etihad captou o momento em que Octavian Sovre interpelou Erling Haaland, tirou uma caneta do bolso da camisola e lhe pediu autógrafos nos cartões.

Só que o motivo não era conhecido... até agora. O jornal romeno Gazeta Sporturilor explicou que o árbitro é voluntário desde 2015 numa associação que ajuda crianças e adultos com autismo. O financiamento dessa instituição vem de recolhas de fundos para as quais o árbitro tem contribuído com camisolas de jogos, fotos, autógrafos de jogadores nos cartões e até com bandeirolas de encontros em que participou.

Segundo o jornal, Octavian Sovre também queria o autógrafo de Guardiola, mas não conseguiu.

Os dois cartões que Haaldan assinou vão agora ser leiloados na gala anual da SOS Autism Bihor, junto com outras doações.

Em sinal de agradecimento, num momento em que o árbitro foi alvo de tantas críticas pelo gesto, o presidente da associação, Simona Zlibut, tornou Octavian Sovre um membro honorário da SOS Autism Bihor.

«Este pequeno gesto é um sinal de agradecimento pelo seu envolvimento nas atividades da nossa associação. Gostaríamos de agradecer por todos os artigos desportivos que doou ao longo dos anos para poderem ser vendidos nos eventos solidários que organizamos. Deu-nos os recursos necessários para a continuidade das nossas atividades e projetos», afirmou.