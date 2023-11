Uma goleada das antigas.

É essa a conclusão que pode tirar-se do que aconteceu esta noite no Wanda Metropolitano, na vitória do Atlético de Madrid frente ao Celtic, por 6-0.

Na capital espanhola, Antoine Griezmann abriu o marcador logo aos seis minutos e mostrou logo ao que os colchoneros iam.

A vida dos escoceses, com Paulo Bernardo no onze, ficou ainda pior aos 23 minutos, quando Maeda, ex-jogador do Marítimo, foi expulso, depois de uma falta dura sobre um adversário.

E o Atlético carregou.

Álvaro Morata ampliou a vantagem em cima do intervalo, Griezmann bisou e fez o 3-0 à hora de jogo. Pouco depois, Samuel Lino, ex-Gil Vicente, fez o 4-0 com um golaço ao ângulo da baliza de Joe Hart.

Álvaro Morata bisou com mais um grande golo, aos 76 minutos, e Saúl fez o 6-0 final a seis minutos do fim, servido por Lino.

Em Roma, a Lazio «vingou-se» da derrota de Roterdão e bateu o Feyenoord no Olímpico por 1-0.

Ciro Immobile, em cima do intervalo, fez o único golo do encontro.

Com estes resultados, o Atlético de Madrid lidera o grupo E, com oito pontos, mais um do que a Lazio e dois do que o Feyenoord. O Celtic está em último, com um ponto.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)