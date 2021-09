Lille e Wolfsburgo não foram além do nulo, em jogo da ronda inaugural do Grupo G da Liga dos Campeões.

Com os portugueses José Fonte e Xeka no onze, a equipa francesa ainda festejou um golo, que seria de Jonathan David, mas o lance foi anulado com recurso ao VAR, uma vez que a bola saiu quando estava a ser disputada por Angel Gomes (48m).

O Wolfsburgo ficou reduzido a dez elementos ao minuto 63, quando John Brooks viu o segundo cartão amarelo.

Já em período de descontos o árbitro assinalou um penálti a favor do Lille, mas o VAR voltou a intervir, para ajudar a perceber que a falta tinha sido cometida ainda fora da área.

Lille e Wolfsburgo somam assim um ponto, tal como Sevilha e Salzburgo, que também tinha empatado em jogo com quatro penáltis.