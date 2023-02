O Milan está em vantagem nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer esta noite o Tottenham, por 1-0, no jogo da primeira mão da eliminatória.

Em San Siro, Rafael Leão foi titular no lado esquerdo do ataque rossonero, e foi precisamente por aí que nasceu a vitória italiana. Mas não foi com o português no lance.

Foi antes com Theo Hernández, que ganhou a disputa a Cuti Romero. O francês fez depois um cruzamento/remate que Forster defendeu.

A bola sobrou no entanto para Brahim, mas a recarga do médio espanhol foi defendida novamente por Forster, de forma brilhante. Só que à terceira o guarda-redes nada podia fazer e Brahim fez mesmo o 1-0, logo aos sete minutos.

Nem sempre bem jogado, muito pelo contrário, o encontro desenrolou-se muito no meio-campo e pouco na imediação das duas balizas. Nos spurs, de resto, Pedro Porro não saiu do banco.

Assim, o Milan conservou a vantagem conseguida de forma prematura e vai jogar a Londres com um 1-0 no bolso. A segunda mão da eliminatória está agendada para o dia oito de março.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)