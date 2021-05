O Chelsea conquistou a Liga dos Campeões ao vencer o Manchester City (1-0) na final da competição, realizada no Estádio do Dragão, no Porto.

Kai Havertz, avançado alemão de 21 anos, marcou o único golo do encontro ao minuto 43, na sequência de uma excelente abertura de Phil Foden.

Segunda Liga dos Campeões para o Chelsea, que levantou o troféu na temporada 2011/12, sob o comando técnico de Roberto Di Matteo. Agora, atinge o sucesso com Thomas Tuchel como treinador.

O Manchester City de Pep Guardiola, campeão inglês, continua sem conquistas na Liga dos Campeões.