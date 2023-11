O Union Berlim conquistou esta quarta-feira o primeiro ponto na Liga dos Campeões, ao empatar em casa do Nápoles (1-1), num jogo a contar para a quarta jornada do grupo C – o mesmo do Sp. Braga.

No Estádio Diego Armando Maradona, Mário Rui foi titular na formação napolitana e assistiu Matteo Politano para o 1-0 aos 39 minutos, numa finalização insólita.

No início da segunda parte, o Union, com Diogo Leite na defesa, chegou ao empate, com um golo de Datro Fofana, num contra-ataque rapidíssimo.

A equipa de Berlim, diga-se, interrompeu um ciclo de 12 derrotas consecutivas com esta igualdade em Itália.

O Nápoles está no segundo lugar do grupo, com sete pontos, ao passo que o Union é último, com um ponto. Real Madrid e Sp. Braga, com um jogo a menos, têm nove e três pontos, respetivamente.

(ELEVEN NA DAZN)