O Benfica qualificou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões e, com isso, aumentou para três as equipas portuguesas. Os encarnados ficam no pote 3 do sorteio de quinta-feira [11h00 em direto na TVI24 e Maisfutebol], tal como o FC Porto. O campeão Sporting fica no 1. Eis os possíveis adversários dos três. Equipas do mesmo país não se podem defrontar.

POTE1

Chelsea, Villarreal, Atlético Madrid, Manchester City, Bayern Munique, Inter de Milão, Lille e Sporting

POTE2

Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilha, Borussia Dortmund

POTE3

FC Porto, Ajax, Shakhtar Donetsk*, Leipzig, Salzburgo*, Benfica, Atalanta e Zenit São Petersburgo

POTE4

Besiktas, Dínamo Kiev, Dínamo Zagreb*, Club Brugge, Young Boys, AC Milan, Malmo, Wolsburgo.

*Shakhtar, Salzburgo e Dínamo Zagreb defrontam nesta quarta-feira Mónaco, Brondby e Sheriff, respetivamente. Nenhuma partida tem influência na posição de Benfica e FC Porto no pote 3.