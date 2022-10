O Real Madrid é o atual detentor do troféu, e continua a justificar esse estatuto na fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual mantém o pleno de vitórias.

E mantêm esse pleno de vitórias graças à vitória desta noite na receção ao Shakhtar Donetsk, por 2-1. No Santiago Bernabéu, houve sobretudo samba brasileiro.

Aos 13 minutos, Rodrygo rematou em jeito à entrada da área e bateu Trubin. O guardião ainda tocou na bola, mas em vão para impedir o golo.

Ainda antes da meia-hora, num verdadeiro hino ao futebol que mereceu aplausos de Carlo Ancelotti, Vinícius Jr. fez o 2-0, a passe de Rodrygo. A jogada coletiva dos merengues merece todos os elogios.

Ora, se esse lance deixou Ancelotti agradado, aos 39 minutos o técnico da equipa madrilena não ficou tão contente assim: Zubkov surgiu sozinho na área e rematou de forma acrobática para a baliza de Lunin – belo golo.

Decorridas três jornadas da fase de grupos, o Real Madrid lidera o grupo F da Champions League, com nove pontos. O Shakhtar tem quatro, mais um do que o Leipzig e três do que o Celtic.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)