A FIGURA: Bruma

Indicou o caminho do triunfo ao apontar o primeiro golo da época do Sp. Braga, mas destacou-se sobretudo pela forma como efetivou o domínio da equipa de Artur Jorge. Foi através da sua irreverência e espontaneidade no um para um para um que os bracarenses romperam a defesa do Backa Topola. O guarda-redes do emblema sérvio não fica bem na fotografia, mas o remate forte de rompante do português foi violento. Acumulou mais um par de lances vistosos na folha de serviço.

OUTROS DESTAQUES

Pizzi

Uma espécie de joker entre o meio campo e o ataque arsenalista, o internacional apareceu solto na equipa, com liberdade para se movimentar por todo o terreno de jogo. Apareceu bem a finalizar naquele que foi o segundo golo do Sp. Braga.

Dordevic

Amarelado logo no início do jogo, o jovem defesa central sérvio resistiu com a limitação e revelou ser um elemento importante na manobra defensiva do Backa Topola. Voluntarioso, limpou vários lances.

Vítor Carvalho

Competente, um dos dois únicos reforços no onze, a par de José Fonte, o médio esteve sempre em jogo, jogou prático e nunca se escondeu. Fez, com Al Musrati, uma dupla interessante À frente da defesa bracarense.

Jovanovic

O atacante de 31 anos foi dos mais corajosos com bola do lado da equipa sérvia. Dotado tecnicamente, não escusou a ter o esférico e a procurar fazer a diferença, mesmo que quase sempre desamparado.