As declarações de Darwin, avançado do Benfica, em conferência de imprensa de análise à vitória sobre o Barcelona, para a qual contribuiu com dois golos:

«Sinto-me com mais confiança. Quando voltei da lesão não tinha aquela confiança, mas à medida que foram passando os jogos e os treinos, fui ganhando mais confiança.»

[sobre o papel de Jorge Jesus] «O mister, desde o primeiro momento, sempre me apoiou. Ensinou-me muitas coisas que eu não sabia, e continuo a aprender com ele, pois tenho apenas 22 anos. Continuo a trabalhar para melhorar.»

[foi o seu melhor jogo no Benfica?] «Foi um grande jogo de toda a equipa. Não me lembro se foi o meu melhor jogo, já fiz grandes jogos. A covid-19 isso atrapalhou-me um pouco, perdi confiança com a lesão também, mas isso fica para trás. Tenho de continuar a trabalhar para melhorar, e foi uma grande vitória de toda a equipa.»

[até onde pode ir o Benfica na Champions?] «Temos de continuar a trabalhar com os pés no chão. Isto ainda agora começou. É verdade que o Barcelona tem uma grande equipa, mas nós também. Não vai ser fácil para nós, mas também não será para os adversários, pois vamos defender a camisola do Benfica e deixar tudo em campo.»

[sobre o entendimento com Yaremchuk e Rafa] «O Roman chegou este ano, ainda nos estamos a conhecer, mas temos feito uma tripla forte. Somos jogadores muto rápidos. O Rafa deixa espaço para que eu e o Roman possamos atacar as costas do adversário.»

[já tem metade dos golos que marcou na época passada. Traçou alguma meta?] «Os avançados vivem de golos, mas estou aqui para dar o meu melhor, para ajudar a equipa. Quando ganhamos, ganhamos todos, e quando perdemos, perdemos todos. Não coloquei nenhuma meta, mas vou continuar a trabalhar para corrigir os erros e dar o meu melhor.»