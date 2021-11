Em caso de triunfo em Milão, na quarta-feira, o FC Porto garante que, no pior dos cenários, transitará da Liga dos Campeões para a Liga Europa.

Os dragões somam quatro pontos, e em caso de triunfo ficam com sete, pelo que já não seriam apanhados pelo Milan, que continuaria com zero pontos.

Nesse cenário, a equipa italiana só não ficará já remetida ao último lugar do grupo se o Atlético de Madrid não derrotar o Liverpool.