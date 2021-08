Com a mediática contratação de Lionel Messi, o Paris Saint-Germain tem todos os ingredientes para montar uma super-equipa para varrer a Europa e alcançar a sua maior ambição: a conquista da Liga dos Campeões.

O craque argentino está acima de todos os outros, mas é apenas a última peça de luxo que o clube de Paris garantiu para reforçar uma equipa que já estava recheada de estrelas, uma vez que o clube já tinha reforçado praticamente todos os sectores.

Na baliza, Keylor Navas vai passar a contar com a concorrência de Gianluigi Donnarumma, campeão da Europa, contratado ao Milan a custo zero depois do jovem internacional italiano, de 22 anos, ter terminado contrato com os rossoneri.

Na defesa, Sergio Ramos junta-se ao internacional brasileiro Marquinhos no eixo da defesa, depois de não ter chegado a acordo para prolongar o vínculo com o Real Madrid. O experiente defesa espanhol, apesar dos seus 35 anos, vem acrescentar liderança e experiência para o ataque ao principal objectivo do clube.

Também para a defesa, chegou Achraf Hakimi, a contratação mais dispendiosa do PSG neste mercado, ainda sem contar com os valores que vão ser despendidos na formalização da contratação de Messi. O internacional marroquino, apontado como um dos melhores laterais direitos da actualidade, custou 60 milhões de euros (valor pode subir até aos 70 milhões) e vem cobrir uma posição que a equipa estava carente depois da saída de Florenzi. Um lateral para fazer dupla com Bernat, no lado contrário. Dois laterais com uma forte capacidade de projecção para o ataque.

O meio-campo também foi reforçado a custo zero com a contratação do polivalente Gini Wijnaldum, peça fulcral na conquista da Liga dos Campeões, em 2019, pelo Liverpool, que mostrou estar em grande forma, no mês passado, no Euro2020. Uma forte alternativa a um meio-campo que já contava com jogadores como Verratti, Herrera, Paredes ou Danilo.

Depois temos Lionel Messi que não precisa de muitas palavras (675 golos e 305 assistências em 778 jogos pelo Barcelona). O craque argentino vem compor um ataque que já era de luxo, com Draxler, Sarabia, Icardi, Di María, Neymar e Mbappé.

Veja na galeria associada todas as opções que o felizardo Mauricio Pochettino vai ter à sua disposição.