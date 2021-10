O Sporting igualou esta terça-feira a maior vitória de sempre na fase de grupos da Champions League e garantiu o maior triunfo fora de porta, ao bater o Besiktas por 4-1 em Istambul, na Turquia.



Leões não venciam por três golos de diferença na fase regular da competição desde 2007. Em Alvalade, o Sporting recebeu e bateu o Dínamo Kiev por 3-0, graças a tentos de Anderson Polga, João Moutinho e Liedson. Uma década antes, em 1997 e igualmente em Alvalade, foi o AS Monaco a perder por 3-0, na sequência de golos de Oceano, Hadji e Leandro.



Fora de casa, esta é mesmo a maior vitória da equipa leonina na fase de grupos da Champions, desde a implementação do novo formado, em 1992. Em 2017, o Sporting foi a Bucareste golear o Steaua por 5-1, mas o jogo era relativo à segunda mão do playoff.



Por fim, foi a segunda vez que os leões marcaram quatro golos na fase regular da competição, após o 4-2 na receção ao Schalke04, em novembro de 2014.



Considerando todas as provas europeias, será difícil bater os 16-1 frente ao APOEL Nicósia, na Taça das Taças de 1963/64, um resultado que até constitui um recorde do Velho Continente.