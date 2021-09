Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves (Pote) continuam limitados a tratamento, a três dias do jogo no reduto do Borussia Dortmund, da Liga dos Campeões.

De acordo com a informação disponibilizada pelo emblema leonino, essas foram as duas únicas «baixas» no treino deste domingo.

A equipa de Ruben Amorim volta a treinar na manhã desta segunda-feira. Após a sessão haverá conferência de imprensa, com o treinador e um jogador, e da parte da tarde a equipa leonina viaja para a Alemanha.